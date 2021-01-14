بسبب الطفرة البرازيلية.. إسرائيل تقرر عزل العائدين من الخارج في فنادق

قرّرت إسرائيل اليوم الخميس عزل العائدين في الفنادق بعد وصولهم إلى مطار "بن غوريون"، وذلك بسبب الخوف من طفرة البرازيل.
وقررت وزارة الصحة الإسرائيلية البحث عن الطفرة البرازيلية في الفحوصات المخبرية أيضًا نظرًا للعدد الكبير من الحالات في إسرائيل وفي ضوء حقيقة أنه لا توجد مراقبة جيدة للمتغيرات هناك.
ويوجد حاليًا عشرات الإصابات من حالات الطفرة البريطانية وثماني حالات لطفرة جنوب إفريقيا في إسرائيل.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية إن لقاح كورونا فعال ضد السلالتين البريطانية والجنوب إفريقيا.
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