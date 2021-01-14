السودان تفرض قيودا على حركة الطيران فوق ولاية القضارف الحدودية

قرر الطيران المدني السوداني فرض قيود على حركة الطيران فوق ولاية القضارف الحدودية، وذلك وفقا لما أفادت به قناة "العربية".

وكان الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية، أكد وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية، قدرة القوات المسلحة على حماية الارض والمحافظة على أمن البلاد ومكتسباتها.

وقال خلال زيارته اليوم لولاية القضارف برفقة نائب رئيس هيئة الأركان إمداد الفريق الركن مجدي إبراهيم، ومخاطبته القوات المسلحة المنتشرة داخل الحدود السودانية، إن القوات المسلحة ستظل سندا وعضدا للشعب ودعما لتحقيق آماله وطموحاته نحو الاستقرار والسلام والتنمية.

وأشاد الفريق أول ركن البرهان، بالملاحم والبطولات التي سطرتها القوات المسلحة عبر تاريخها الناصع الطويل حماية للبلاد وأمنها واستقرارها.

وحيا القائد العام للقوات المسلحة تضحيات منسوبي القوات المسلحة الذين قدموا أرواحهم رخيصة من أجل السودان وعزته وكرامته.

إلى ذلك، أكدت القوات المسلحة المرابطة داخل الحدود السودانية التزامها بالدفاع عن أرض البلاد ومكتسبات شعبها.