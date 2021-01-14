نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حريق في أحد مخيمات الروهينجا في بنجلاديش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسبب حريق اندلع في أحد مخيمات اللاجئين في جنوب بنجلاديش، في بقاء آلاف من مسلمي الروهينجا بلا مأوى، حسب مسؤولين.

واندلع الحريق في مخيم نويابارا روهينجا في تيكناف بالمقاطعة في الصباح، ليأتي على أكثر من 500 منزل مؤقت أغلبها من ألواح البامبو وألواح البولي ايثيلين، وفقا لمسؤول الإدارة المحلية بمقاطعة كوكس بازار سيف الإسلام.

وقال سيف الإسلام، إنه لم يبلغ عن إصابات بعد الحريق الذي استغرق من رجال الإطفاء أكثر من ساعة لإطفائه، مضيفًا أن أكثر من 3 آلاف شخص كانوا يعيشون في تلك الخيام.

ويذكر أن بنجلاديش، تستضيف أكثر من مليون مسلم من الروهينجا في مخيمات لاجئين بمنطقة كوكس بازار في جنوب شرقي البلاد، بعد فرارهم من الاضطهاد في ميانمار ذات الأغلية البوذية.