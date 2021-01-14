آخر مستجدات قرارات التعليم في السعودية بخصوص الفصل الدراسي الثاني 1442هـ

آخر مستجدات قرارات التعليم في السعودية، بشأن التعليم عن بعد في الفصل الدراسي الثاني، فقد قررت اليوم وزارة التعليم السعودية، بقيادة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل شيخ، استمرار التعليم عن بعد للعام الدراسي 2020م/ 2021م، كما هو الحال في الفصل الدراسي الأول، وقد جاء القرار بعد دراسة نجاح تلك التجربة بالفصل الدراسي الأول لهذا العام ، وهو يعد من سلسلة قرارات متتالية والتي منها أحدث قرار لوزير التعليم السعودي بشأن الاعتراضات والتظلمات، والجدير بالذكر أن نظام التعليم عن بعد، يعد من أكبر التحديات التي واجهتها المملكة لاستمرار التعليم، خاصة بعد أزمة جائحة كورونا، وقد صرحت وزارة التعليم السعودية أنه سيتم تحديث بمنصة مدرستي التعليمية الإلكترونية، لاستكمال طريقها في التعليم عن بعد من خلاها.

وقد أثبتت تجربة الفصل الدراسي الأول لعام 2020م/ 2021م، عبر منصة مدرستي الإلكترونية، وما قدمته من فصول افتراضية نجاحها، مما دفع وزارة التعليم بقيادة وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل شيخ، أن تقرر إطلاق أكثر من قناة تعليمية أخرى، بجانب منصة مدرستي الإلكترونية، لكي تشمل وتغطي جميع احتياجات الطلاب الدراسية بالمملكة العربية السعودية، عبر منصات رقمية تعليمية، وقد تقرر بدء التعليم عن بعد لجميع المراحل حتى الأسبوع العاشر بالفصل الدراسي الثاني، وفق المنهج المعمول به في الفصل لدراسي الأول، بحيث يكون بدء اليوم الدراسي عن بعد لمرحلة الثانوية، وللمرحلة المتوسطة من الساعة التاسعة صباحًا، والمرحلة الابتدائية من الثالثة عصرًا.

وكما ذكرنا سابقًا بشأن منصة مدرستي الإلكترونية وتحقيقها لنجاح باهر، بشأن التعليم عن بعد بالفصل الدراسي الأول، فأصبح هدف وزارة التعليم، إطلاق العديد من المنصات التعليمية الإلكترونية، لما لها من فوائد نذكرها كالتالي:

توفير اختبارات وواجبات إلكترونية، تحاكي الواقع مما يجعل النقاش مستمر بين الطلاب والمعلمين، كمثيله بالتعليم النظامي، وهو ما يفتح ساحة من التواصل عن بعد.

استمرار العملية التعليمية بشكل صحي وسليم، وهو تحدي للأزمات التي تمر بها البلاد والعالم أجمع.

استمرار استخدام الطلاب لبرامج حديثة، مثل مايكروسوفت أوفيس 365 عبر المنصة، تمكن الطلاب من محاكاة التكنولوجيا والتطور المستقبلي.

استخدام الطلاب لمحتوى متنوع من التعليم عن بعد، يجبر الطالب على التعامل مع التقنيات العلمية الحديثة، والذي ينصب بدوره في إخراج طالب يتعامل مع معطيات ووسائل تطور العلم بسهولة.

منصة مدرستي الإلكترونية كانت بمثابة طوق نجاة للتعليم بالمملكة، وتعد أكبر تحدٍ من وزارة التعليم للجائحة التي مرت بها البلاد، وتحدي مدهش برغم جميع الأزمات الاقتصادية على مختلف الأصعدة، فقد أثبتت وزارة التعليم قدرتها على التطور السريع مع أي طارئ، فقد شملت منصة مدرستي الإلكترونية جميع التقنيات التعليمية الحديثة، بما في ذلك بنك الأسئلة التعليمية، الذي يشمل أكثر من 100 ألف سؤال يغطي كافة المقررات الدراسية.

كما شملت أيضًا منصة مدرستي الإلكترونية، امتحانات الطلاب للفصل الدراسي الأول من التعليم عن بعد، والذي تم عبر المنصة، وأيضًا ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول، والذي أعلنته وزارة التعليم السعودية أيضًا عبر المنصة، مما دفع الوزارة لاتخاذ قرار تكرار التجربة بالفصل الدراسي الثاني.

ووفق ما صرحت به وزارة التعليم السعودية، عن قيام الوزارة بعمل تحديثات للمنصة بحيث يتمكن المعلمين والطلاب، على حد سواء من التواصل بشكل أسهل وأسرع، وتحقيق استفادة أكبر من الموقع كالتالي:

قيام المعلمون بجدولة الحصص الافتراضية.

إمكانية جدولة المعلمين لدروس أسبوع واحد.

إمكانية اختيار موضوع لدرس وأهدافه من قبل المعلم، بحيث تظهر جميعها للطالب قبل بدء الدرس.

آخر مستجدات وزارة التعليم في السعودية وقناة التعليم مستمر

واليوم في خبر عاجل احتفال وزارة التعليم السعودية، باليوم العربي لمحو الأمية، يعد احتفاء بجهودها المبذولة في دعم التعليم عن بعد، الخاص بتعليم الكبار، والذين لم تغفل عنهم الوزارة، برغم الجائحة والتحديات الملقاة على عاتقها، فقد أطلقت الوزارة لذلك الهدف قناة التعليم مستمر، التابعة لشبكة العين التعليمية، لمتابعة تعليم الكبار عن بعد، وفق رؤية 2030م، والتي تهدف إلى القضاء نهائيًا على الأمية القرائية من المملكة، مما يساعد في الارتقاء ومواكبة التطور العالمي.