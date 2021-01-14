التسجيل والدخول على منصة مدرستي التعليمية لعام 1442 هجريا بالمملكة العربية السعودية

منصة مدرستي هي منصة تعليم إلكترونية بالمملكة العربية السعودية كبديل آمن للمدرسة والحضور في ظل جائحة الوباء العالمي الحالية. وقد تم طرحها من قبل وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية وذلك حفاظا على أرواح العاملين والطلبة بالمدارس وأهلهم وحرصا على تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمملكة العربية السعودية للحد من انتشار الفيروس. وقد تم العمل على المنصة الإلكترونية طيلة الفصل الدراسي الأولى وتم إجراء الامتحانات عبر المنصة للفصل الدراسي الأول بدون أية مشاكل. وأقرت الوزارة في التحديثات الأخيرة أنه سيتم استكمال الدراسة عن بعد للفصل الدراسي الثاني بالمملكة العربية السعودية بدءا من 17 يناير لعام 2021 ميلاديا الموافق 1442 هجريا كما تم استحداث بعض القرارات بما يخص المنصة من قبل الوزارة في المقال التالي منصة مدرستي التعليمية بالمملكة العربية السعودية والتحديثات الأخيرة لعام 1442.

التسجيل بمنصة مدرستي

من أجل متابعة الدراسة عبر الإنترنت يمكن للطالب وولي الأمر التسجيل عبر المنصة والبدء باستخدامها كتالي:

قم بالدخول على موقع منصة مدرستي.

قم بالبحث عن كلمت تسجيل بالمنصة ثم اضغط على تسجيل سواء كان للطالب أو المدرس أو ولي أمر الطالب.

قم بملء البيانات الخاصة بك بصورة صحيحة في الفراغات المتاحة مثل الاسم وتاريخ الميلاد والصف.

قم بكتابة الرقم السري الذي يخص حسابك بنظام نور.

أمامك رمز للتحقق قم بكتابته بشكل سليم في الفراغ المحدد ثم المتابعة.

مميزات منصة مدرستي

أثبتت منصة مدرستي كفاءتها وذلك خلال الفصل الدراسي الأول حيث تم إجراء الامتحانات عن بعد بنجاح وسهولة تامة وبدون أية مشاكل ومن المميزات:

تساعد كل من الطلبة والمدرسين على التواصل بشكل سهل وسلس.

بديل رائع في ظل الإجراءات الاحترازية عن المدرسة بحيث توفر التباعد الاجتماعي والعزل في البيت.

يمكن الوصول للدروس في أي وقت أنت بحاجة إليه .

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كيفية التواصل مع المعلمين

يمكن لولي الأمر أو الطالب التواصل مع المعلم المشرف على المادة الدراسية الخاصة بالطالب كالآتي:

قم بتسجيل الدخول على المنصة بالحساب الذي تريد التواصل به.

قم باختيار غرفة المدرسين من القائمة المنسدلة في جانب الصفحة.

قم بتحديد المدرس الذي ترغب بالتواصل مع وسؤاله.

قم بكتابة سؤالك الذي تريده واضغط إرسال.

يمكن أيضا إرسال ملف أو صورة وإرفاقها برسالة الاستفسار للمعلم أو المعلمة.

حماية الحساب الخاص بمنصة مدرستي

كي تقوم بتأمين حسابك والحفاظ على أمن وسلامة الحسابة والمعلومات بالمنصة قم باتباع الخطوات الآتية:

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