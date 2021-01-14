موعد سداد فاتورة تليفون الأرضي 2021، تزداد عمليات البحث عن موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي وكيفية السداد لشهر يناير، وماهي فترة السماح المحددة من قبل شركة المصرية لاتصالات يمكن خلالها دفع الفاتورة دون انقطاع الخدمة، وهل يلزم الأمر الذهاب إلى اقرب فرع لمعرفة وجود فاتورة والقيمة المطلوب سدادها.

فاتورة التليفون الأرضي، هي احد الخدمات التي تقدمها الشركة المصرية لاتصالات ودائما تحاول جاهد تقديم افضل الخدمات مع تسهيل الخدمات على المواطنين، قامت الشركة بتحديد فترة سماح يمكن خلالها دفع الفاتورة دون أضافه أي مبالغ زيادة غرامة، كما هناك رابط يمكن من خلالة معرفة موعد الفاتورة والقيمة المطلوب استحقاقها دون ألجوء إلى التوجه إلى اقرب فرع وتم تحديد طرق السداد.

موعد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير

قامت الشركة بتحديد نظام الدفع سواء الدفع السنوي أو الربع سنوي، يتم تحديد موعد سداد فاتورة الأرضي2021، في شهر يناير عن فاتورة الخاصة بشهر(أكتوبر-نوفمبر-ديسمبر) وتم تحديد يوم15/1/2021 موعد سداد فاتورة يناير و ويتم مد فترة السماح حتى يوم14فبرايردون غرامة، ويوم15/2يتم تحويل الخط الأرضي في حالة عدم السداد إلى استقبال فقط، وفى موعد 15 مارس يتم وقف الخدمة وفرض غرامة في حالة عدم السداد، ويمكن الاستعلام عن الفاتورة الحالية او هل هناك فاتورة قديمة لم يتم دفعها من خلال الموقع الرسمي لشركة المصرية لاتصالات، بخطوات محددة.

يجب الضغط أولا على الاستعلام على فاتورة التليفون الأرضي. أدخال كود المحافظة. أدخال رقم التليفون الأرضي الخاص بك.

لأيمكن الاستعلام عن فاتورة قبل موعد 15 يناير وفى حالة الخول على الموقع لاستعلام عن فاتورة شهر أكتوبر أو نوفمبر ستظهر رسالة ليس هناك فاتورة لذلك يجب الدخول لاستعلام في الموعد المحدد.

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

اصبح هناك عدة طريق يمكن من خلالها دفع فاتورة التليفون الأرضي دون الاعتماد كليا على التواجد في احدي فروع الشركة الصرية لاتصالات والتواجد في الأماكن المزدحمة في تلك الأوقات الصعبة التي نمر بها بسب انتشار جائحة فيروس كورونا يمكن الدفع من خلال.

تدعم الشركة المصرية لاتصالات الدفع من خلال خدمة فورى.

خدمة فودافون كاش.

ماكينة الدفع الألي متواجدة بالبنوك.

من خلال الموقع الخاص بالشركة المصرية لا اتصالات.

فاتورة التليفون الأرضي وطرق السداد والرابط الخاص لاستعلام من خلال موقع ثقفني.