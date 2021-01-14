دوت الخليج -

الامين العام يواسي آل المعكّر

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / صالح ناصر المعكر، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بخدمة الوطن والمجتمع والدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة وإلاصلاح بين الناس. الامين العام يواسي آل المعكّربعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / صالح ناصر المعكر، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بخدمة الوطن والمجتمع والدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة وإلاصلاح بين الناس. وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ / احمد عبادي المعكر، عضو اللجنة العامة رئيس فرع المؤتمر بمحافظة الضالع، والى نجل الفقيد الشيخ / فارس صالح ناصر المعكر، واخوانه وكافة آل المعكر بمحافظة الضالع، عبّر الأمين العام باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته في هذا المصاب الجلل. سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جنانه ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون"



عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الامين العام يواسي آل المعكّر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.