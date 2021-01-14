أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يواسي آل ثابت

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رئيس المؤتمر يواسي آل ثابت

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة باسل عبدالسلام عبده ثابت، احد رجال الأعمال، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع. رئيس المؤتمر يواسي آل ثابتبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة باسل عبدالسلام عبده ثابت، احد رجال الأعمال، الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع. وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الحاج / عبد الجليل عبده ثابت، رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة الحديدة، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو مجلس النواب و اخوانه، والى والد الفقيد الحاج / عبدالسلام عبده ثابت، وكافة آل ثابت بمحافظة الحديدة، عبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته بهذا المصاب .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".



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