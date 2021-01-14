بعد 3 أيام من هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من أحد السجون المصرية، في واقعة تصدرت عناوين الأخبار، نجحت قوات الأمن في إلقاء القبض على الهاربين.
وذكر موقع "اليوم السابع" المصري، أن المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، والأمن العام وقوات الأمن المركزي في مصر، تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة الهاربين من سجن طنطا العمومي منذ 3 أيام.
وأوضحت أنه عثر على أحدهم في شقة شقيقته، بينما عثر على الآخرين داخل مصنع "طوب" مهجور بقرية سنباط، وتم اقتيادهم جميعا إلى السجن وعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وكان المتهمون الثلاثة قد فروا عبر حفرة داخل غرفة محبسهم، ثم قفزوا من أعلى سور السجن إلى أسطح المنازل المجاورة، قبل أن يسرقوا ملابس من شرفة أحد البيوت ثم يسيروا بشكل طبيعي في الشارع.
وتصدرت هذه الواقعة عناوين الأخبار، خاصة وأنه تم توثيق عملية الهروب بمقطع فيديو.
وقد رصدت كاميرات المراقبة المتهمين أثناء توجههم لشريط السكة الحديد من الناحية المقابلة للسجن، قبل أن يتفرقوا.
وكانت مصادر أمنية مصرية، قد أكدت أنه تم تشكيل لجنة تحقيق إدارية داخل السجن، للوقوف على ملابسات عملية الهروب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر.. القبض على الهاربين المحكوم عليهم بالإعدام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.