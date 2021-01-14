مصر.. القبض على الهاربين المحكوم عليهم بالإعدام

بعد 3 أيام من هروب 3 سجناء محكوم عليهم بالإعدام من أحد السجون المصرية، في واقعة تصدرت عناوين الأخبار، نجحت قوات الأمن في إلقاء القبض على الهاربين.

وذكر موقع "اليوم السابع" المصري، أن المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية، والأمن العام وقوات الأمن المركزي في مصر، تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة الهاربين من سجن طنطا العمومي منذ 3 أيام.

وأوضحت أنه عثر على أحدهم في شقة شقيقته، بينما عثر على الآخرين داخل مصنع "طوب" مهجور بقرية سنباط، وتم اقتيادهم جميعا إلى السجن وعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكان المتهمون الثلاثة قد فروا عبر حفرة داخل غرفة محبسهم، ثم قفزوا من أعلى سور السجن إلى أسطح المنازل المجاورة، قبل أن يسرقوا ملابس من شرفة أحد البيوت ثم يسيروا بشكل طبيعي في الشارع.

وتصدرت هذه الواقعة عناوين الأخبار، خاصة وأنه تم توثيق عملية الهروب بمقطع فيديو.

وقد رصدت كاميرات المراقبة المتهمين أثناء توجههم لشريط السكة الحديد من الناحية المقابلة للسجن، قبل أن يتفرقوا.

وكانت مصادر أمنية مصرية، قد أكدت أنه تم تشكيل لجنة تحقيق إدارية داخل السجن، للوقوف على ملابسات عملية الهروب.