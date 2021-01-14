طوارئ في شوارع واشنطن عقب العثور على طرد مشبوه

كشفت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، العثور على طرد مشبوه في شارع العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث طوقت الشرطة المكان.

وتوافدت قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكونجرس في العاصمة الأمريكية، يوم أمس الأربعاء، بينما كان مجلس النواب يصوت على عزل الرئيس الحالي دونالد ترامب، وأجرت القوات المسلحة جولة داخل مبنى الكونجرس، ووصف سكان العاصمة الأمريكية الإجراءات الأمنية فيها بغير المسبوقة.

وكانت السلطات الأمريكية قررت التعجيل ببدء إجراءات تأمين مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 يناير المقبل، بحيث بدأت ترتيبات التأمين أمس الأربعاء بدلًا من موعدها المقرر سابقًا في 19 يناير.

وبحسب وكالة "سبوتنيك"، أغلق أحد الشوارع المركزية في العاصمة واشنطن" كي ستريت"، حيث توجد فيه مبان تجارية متعددة الطوابق، ويمكن رؤية البيت الأبيض من التقاطع مع شارع 16، كما أن حركة النقل محدودة فيه.

وأحيطت الساحات والمتنزهات الصغيرة بكتل خرسانية، بالإضافة إلى تواجد سيارات دورية وسيارات سوداء ذات أضواء وامضة، وتقف بالقرب من أحد الفنادق حافلات صغيرة سوداء اللون. حيث وعدت الاستخبارات البدء بالاستعدادات لحفل التنصيب قبيل أسبوع من الموعد المحدد.