الصحة الكويتية: أكثر من 20 ألف شخص تلقوا أول جرعة من لقاح كورونا

أعلن وزیر الصحة الكويتي الشیخ الدكتور باسل الصباح، أن عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، تعدى العشرين ألف شخص، لافتا إلى أنه بعد أخذ الجرعة الثانية سيكون هناك تقریر یفید بحصول الشخص على اللقاح یصله عبر رسالة نصیة، وفقا لما نشرته القبس الكويتية.

جاء ذلك في تصریح الشیخ باسل الصباح للصحفیین الیوم الخمیس، على هامش البدء بتلقي الجرعة الثانیة من التطعیم ضد فیروس كورونا بمركز الكویت للتطعیم في أرض المعارض، حیث تم افتتاح الصالة الثانیة رقم «6» لتلقي الجرعة الثانیة من التطعیم على أن تبدأ فعلیا الأحد المقبل.

وأوضح باسل الصباح، أن عدد من سجل على المنصة الخاصة بالتطعیم حتى الآن، بلغ ما یقارب من ربع ملیون شخص من مختلف شرائح المجتمع، داعیا الجمیع من مواطنین ومقیمین الى التسجیل لحفظ دورھم في أخذ التطعیم.

وشدد الوزیر على أن الوضع في الكویت جید، داعيا في الوقت ذاته المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الصحية المتبعة لأن الوباء لا یزال موجودا في العالم.