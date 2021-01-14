العاهل الأردني وولي العهد يتلقيان اللقاح المضاد لفيروس كورونا

أعلن الديوان الملكي الأردني اليوم /الخميس/ تلقي العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن العاهل الأردني تلقي اللقاح المخصص ضد كورونا في عيادة الخدمات الطبية الملكية في الديوان الملكي الهاشمي، كما تلقي أيضا الأمير الحسن بن طلال والأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد اللقاح ذاته.

وبدأت وزارة الصحة الأردنية، أمس، تنفيذ حملة برنامجها الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بعد وصول أولى كميات لقاح "سينوفارم" (الصيني الإماراتي) ولقاح "فايزر -بيونتيك" إلى الأردن .