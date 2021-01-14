سيد الرجال جسد النضال بكل معانيه.. القوى الناصرية في لبنان تحيي ذكرى ميلاد جمال عبد الناصر

عقدت القوى الناصرية في شمال لبنان، لقاء افتراضيا عبر تطبيق "زوم"، في ذكرى ميلاد الرئيس الراحل القائد جمال عبدالناصر، شارك فيه رئيس "التنظيم القومي الناصري" درويش مراد، وممثل حزب "الاتحاد" في الشمال مروان عيسى، ورئيس حركة الناصريين العرب الشيخ عبدالكريم النشار.

وبعد اللقاء، صدر بيان لفت إلى "أن السنين تمضي وتبقى ذكريات القادة هي الباقية، رحل عن عمر 52 سنة، وحكم 18 عاما، كان همه فلسطين"، معتبرًا أننا "في هذا الزمن، بتنا نتلمس أهمية المشروع الوحدوي الذي ناضل من أجله جمال عبدالناصر، ومواجهة المستعمر، وما أحوجنا اليوم لتلك الهامة الكبيرة التي جسدت النضال بكل معانيه الجميلة، بعيدا عن الأنانية والمصالح الذاتية".

ورأى البيان أن "يوم ولادة سيد الرجال، يوم العروبة والكرامة العربية، هو اليوم الذي أصبح فيه للنضال معنى، وللمواقف الإنسانية قيمة، وللشعوب المضطهدة سند وكرامة، نهجك مستمر ومبادؤك تنير لنا درب النضال، وعلى طريق تحرير فلسطين، نسير على خطى نهج المقاومة، فما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة".

وولد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في 15 يناير 1918، وهو ثاني رؤساء مصر. تولى السلطة من سنة 1954 إلى وفاته في 28 سبتمبر 1970.