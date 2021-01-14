نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 2671 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في الإمارات، اليوم الخميس، تسجيل 3,382 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و2,671 حالة شفاء و3 وفيات في الـ 24 ساعة الماضية.

وأجرت الصحة الإماراتية، 126,625 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

جاء تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والمخالطين لهم وعزلهم.

وكانت وزارة الصحة، أعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.