شراء منزل عن طريق البنك الأهلي 1442 حاسبة التمويل العقاري والتمويل المدعوم

شراء منزل عن طريق البنك الأهلي تقدم الآن واحصل على افضل عروض تمويلية من البنك الأهلي التجاري إذا كنت تشترى منزل لمرتك الأولى أو حتى التطلع على الاستثمار العقاري، حيث يوفر البنك الأهلي برامج عديدة لكى تناسب احتياجك العقارية، حيث تم تصميم برنامج جديد (الإجارة مع الوعد بالتمليك) وهذا البرنامج يحتوى على احتساب المبالغ المالية التي تقوم بدفعها للاستئجار بهدف امتلاك عمائر عائلية أو شقة أو فيلا أو ارض، حيث يقوم البنك بتأجير العقار التي قمت باختيارك وبعد سدادك للأقساط يتم تحويل ملكية العقار بأسمك.

شراء منزل عن طريق البنك الأهلي

تعرف اولا على جميع شروط التمويل العقاري، جميع تعاملات البنك الأهلي التجاري متوافقه تماما مع الشريعة الإسلامية وتمنح فترة سداد طويلة تصل إلى 30 عام، وتوفير أمكانية السداد المبكر والحصول منتجات تمويلية اخرى في آن واحد، كما أيضا أعفاء الورثة من دفع الأقساط في حالة العجز الكلى أو وفاة وتأمين أسلامي تكافلي للعقار، والآن تعرف كيفية طلب التقديم:

أولا الدخول على تقديم طلب البنك الأهلي.

ثم ملئ البيانات مثل كتابة الاسم ورقم البطاقة أو الإقامة.

وكتابة رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

واختيار الجنسية والجنس والمدينة.

وبعدها الضغط على إرسال كما موضح في الصورة.

التمويل المدعوم البنك الأهلي

احصل الآن على اكبر تمويل العقاري من البنك الأهلي لمنتج وحدة تحت الإنشاء، إذا كنت تريد التعرف على العروض ونوع التمويل وما هي الشروط والمستندات المطلوبة قم بزيارة عروض خاصة البنك الأهلي، إذا كنت تريد تقديم بطلب تابع الخطوات الأتية:

حاسبة التمويل العقاري البنك الأهلي

تساعدك حاسبة التمويل العقاري البنك الأهلي المدعوم على معرفة أقساط السداد الشهرية الخاصة بالتمويل الذي تزيده ومعرفة التكلفة الحقيقية لشراء العقار الذي تريده من خلال خطوات سهلة وهى: