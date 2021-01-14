تردد قناة أون تايم سبورت 3 جودة HD لمشاهدة أبرز المباريات الرياضية، التي يتم بثها على قناة on time sport 3، والتي تعد أبرزها بطولة كأس العالم في كرة اليد المقامة في مصر المشارك فيها 32 دولة، كان أبرز المباريات التي تم افتتاح بها بطولة كأس العالم مبارة منتخب مصر ومبارة منتخب تشيلي التي حقق فيها المنتخب المصري اول فوز له في البطولة، وتستكمل باقي مباريات البطولة بداية من اليوم علي تردد on time sport 3، حيث أن جميع المباريات مذاعة مجاناً.

يمكنك ضبط إشارة البث المباشر لقناة On time sport 3 مجاناً من خلال التالي:



التردد 12303 القمر الصناعي نايل سات معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي

يمكنك تنزيل قناة اون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات عبر إعادة ضبط التردد الجديد للقناة في الجدول التالي:

On time sport 2 القناة Neil sat القمر الصناعي 10853 التردد 27500 معدل الترميز

يمكنك الآن تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت 1 لمشاهدة المباريات الدولية والمحلية من خلال وضع التردد الجديد

التردد 11449 القمر الصناعي نايل سات معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي

أبرز المباريات والبرامج التي تقدمها قنوات اون تايم سبورت والتي جاءت كالتالي:

مباريات الإتحاد الإفريقي.

مباريات الدوري المصري.

مباريات كأس مصر.

مباريات منتخب مصر.

بطولة كأس العالم لكرة اليد.

ملاعب الأبطال.

الدرجة الثالثة.

برنامج 60 دقيقة.

برنامج مساء اون.

برنامج الدرجة الثالثة.

برنامج استاد اون.

مدحت شلبي.

احمد شوبير.

سيف زاهر.

ابراهيم فايق.

أبرز برامج أون تايم سبورت

ويعد ظهور قناة اون تايم سبورت 3 مع بطولة كأس العالم لكرة اليد هو الظهور الأول.