- 1/2
- 2/2
تردد قناة أون تايم سبورت 3 جودة HD لمشاهدة أبرز المباريات الرياضية، التي يتم بثها على قناة on time sport 3، والتي تعد أبرزها بطولة كأس العالم في كرة اليد المقامة في مصر المشارك فيها 32 دولة، كان أبرز المباريات التي تم افتتاح بها بطولة كأس العالم مبارة منتخب مصر ومبارة منتخب تشيلي التي حقق فيها المنتخب المصري اول فوز له في البطولة، وتستكمل باقي مباريات البطولة بداية من اليوم علي تردد on time sport 3، حيث أن جميع المباريات مذاعة مجاناً.تردد قناة أون تايم سبورت 3 الجديدة On time sport HD
يمكنك ضبط إشارة البث المباشر لقناة On time sport 3 مجاناً من خلال التالي:
|التردد
|12303
|القمر الصناعي
|نايل سات
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
يمكنك تنزيل قناة اون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات عبر إعادة ضبط التردد الجديد للقناة في الجدول التالي:
|On time sport 2
|القناة
|Neil sat
|القمر الصناعي
|10853
|التردد
|27500
|معدل الترميز
يمكنك الآن تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت 1 لمشاهدة المباريات الدولية والمحلية من خلال وضع التردد الجديد
|التردد
|11449
|القمر الصناعي
|نايل سات
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
أبرز المباريات والبرامج التي تقدمها قنوات اون تايم سبورت والتي جاءت كالتالي:
- مباريات الإتحاد الإفريقي.
- مباريات الدوري المصري.
- مباريات كأس مصر.
- مباريات منتخب مصر.
- بطولة كأس العالم لكرة اليد.
- ملاعب الأبطال.
- الدرجة الثالثة.
- برنامج 60 دقيقة.
- برنامج مساء اون.
- برنامج الدرجة الثالثة.
- برنامج استاد اون.
- مدحت شلبي.
- احمد شوبير.
- سيف زاهر.
- ابراهيم فايق.
ويعد ظهور قناة اون تايم سبورت 3 مع بطولة كأس العالم لكرة اليد هو الظهور الأول.
الوسوم
تردد قناة أون تايم سبورت 3 جودة HD لمشاهدة أبرز المباريات الرياضية، التي يتم بثها على قناة on time sport 3، والتي تعد أبرزها بطولة كأس العالم في كرة اليد المقامة في مصر المشارك فيها 32 دولة، كان أبرز المباريات التي تم افتتاح بها بطولة كأس العالم مبارة منتخب مصر ومبارة منتخب تشيلي التي حقق فيها المنتخب المصري اول فوز له في البطولة، وتستكمل باقي مباريات البطولة بداية من اليوم علي تردد on time sport 3، حيث أن جميع المباريات مذاعة مجاناً.تردد قناة أون تايم سبورت 3 الجديدة On time sport HD
يمكنك ضبط إشارة البث المباشر لقناة On time sport 3 مجاناً من خلال التالي:
|التردد
|12303
|القمر الصناعي
|نايل سات
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
يمكنك تنزيل قناة اون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات عبر إعادة ضبط التردد الجديد للقناة في الجدول التالي:
|On time sport 2
|القناة
|Neil sat
|القمر الصناعي
|10853
|التردد
|27500
|معدل الترميز
يمكنك الآن تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت 1 لمشاهدة المباريات الدولية والمحلية من خلال وضع التردد الجديد
|التردد
|11449
|القمر الصناعي
|نايل سات
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
أبرز المباريات والبرامج التي تقدمها قنوات اون تايم سبورت والتي جاءت كالتالي:
- مباريات الإتحاد الإفريقي.
- مباريات الدوري المصري.
- مباريات كأس مصر.
- مباريات منتخب مصر.
- بطولة كأس العالم لكرة اليد.
- ملاعب الأبطال.
- الدرجة الثالثة.
- برنامج 60 دقيقة.
- برنامج مساء اون.
- برنامج الدرجة الثالثة.
- برنامج استاد اون.
- مدحت شلبي.
- احمد شوبير.
- سيف زاهر.
- ابراهيم فايق.
ويعد ظهور قناة اون تايم سبورت 3 مع بطولة كأس العالم لكرة اليد هو الظهور الأول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة أون تايم سبورت 3 جودة HD.. لمشاهدة أبرز المباريات الرياضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.