تطور جديد بشأن بطل كمال الأجسام البحريني.. وداخلية بلاده تعلّق

أفرجت السلطات القطرية عن بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد وبحرينيين اثنين آخرين احتجزوا أثناء قيامهم برحلات صيد.
وأفادت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الخميس قائلة في بيان لها اليوم إن السلطات القطرية أفرجت أيضا عن بحار بحريني كان قد اعتقل في ديسمبر.
وبينت الداخلية البحرينية أن القوارب الخاصة بالمفرج عنهم ما زالت محتجزة. متابعة " و عقب إفادة سفارتنا بسلطنة عمان الشقيقة بوصول المواطنين البحرينيين إلى السلطنة، قامت وزارة الداخلية بالاتصال بهم والاطمئنان عليهم.
وكانت الدولة البحرينية طالبت الأحد السلطات القطرية بالإفراج عن لاعب كمال الأجسام سامي الحداد، الذي اعتقل مع مواطن آخر يوم الجمعة في ثالث واقعة من نوعها في الأشهر الأخيرة.
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