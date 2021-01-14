أردوغان يحصل على لقاح كورونا الصيني.. اليوم

كشف حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم، اليوم الخميٍس، عن تلقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مساء اليوم الخميس.

وتلقى وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، أول جرعة من لقاح سينوفاك الصيني، المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، أمس الأربعاء.

وأثارت تغريدة نشرها إمام مسجد في بلدة "أربع" بولاية طوقات شمال تركيا، غضبًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما دعا فيها السلطات بتجربة لقاح فيروس كورونا على معارضي الرئيس رجب طيب أردوغان أولًا.

وحسبما ذكرت صحيفة "زمان" التركية، فقد نشر إمام المسجد، أيهان كسكين، تغريدة قال فيها: "“لنستخدم لقاح فيروس كورونا أولا على منتمين لحزب الشعب الجمهوري المعارض، فإن ثبتت فاعليته نكون أنقذنا الأمة، وإن هلكوا فسيكون قد تخلص الوطن منهم".

ونقلت الصحيفة عن خيري كوجا أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري في بلدة "أربع"، قوله إنه دعوى قضائية ضد إمام المسجد.