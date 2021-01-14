رئيس شركة موديرنا يفجر مفاجأة عن موعد اختفاء كورونا

قال الرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا" المنتجة للقاح المضاد والمعالج لـ فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ستيفان بانسل، إن كوفيد 19 سيظل موجودا إلى الأبد.

وأضاف بانسل وفق ما نقلته فضائية "سي ان بي سي" الأمريكية: "سنعيش مع هذا الفيروس إلى الأبد".

وقالت هيئة الأدوية الوطنية الهولندية، إنه من المتوقع أن يكون لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا، فعالا ضد السلالة الجديدة للوباء التي تم اكتشافها مؤخرًا في بريطانيا، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء".

جاء ذلك بعد أن أعطت هيئة الأدوية الأوروبية، الضوء الأخضر لاستخدام لقاح موديرنا الأمريكي المضاد لفيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، وافقت الهيئة على استخدام لقاح موديرنا، الذي يعتبر الثاني التي توافق عليه الوكالة لاستخدامه في معركة احتواء فيروس كورونا، بعد لقاح فايزر.