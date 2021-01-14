الأمن اللبناني يحذر المواطنين من التوجه إلى المناطق الجبلية خلال فترة الإغلاق

وجهت قوى الأمن الداخلي في لبنان، تحذيرًا للمواطنين بشأن التوجه إلى المناطق الجبلية خلال فترة الإغلاق.

وقالت قوى الأمن في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر": "حاجز لقوى الأمن في محلة عيون السيمان خلال تساقط الثلوج وتنظيم محاضر ضبط بحق مخالفي قرار التعبئة العامة.. نحذر المواطنين من التوجه الى المناطق الجبلية خلال فترة الإغلاق".

ودخل لبنان فجر اليوم الخميس، الإغلاق الشامل الذي أقره المجلس الأعلى للدفاع للحد من تفشي وباء كورونا.

ومن المقرر أن تستمر حالة الطوارئ الصحية والإغلاق الشامل في لبنان حتى الـ 25 يناير، تتضمن منع الخروج إلى الطرقات وإقفال كل الإدارات والمؤسسات العامة والجامعات والمدارس والحضانات والأرصفة البحرية والملاعب الرياضية.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الاربعاء، عن تسجيل 4988 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما سجلت الصحة اللبنانية، 35 وفاة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد في أعلى معدل وفيات منذ انتشار الفيروس في فبراير الماضي.

وذكرت الوزارة اللبنانية ان إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 231936 إصابة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1740 حالة.