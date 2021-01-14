بسبب إصابتهم بكورونا.. الصين تمنع علماء بالصحة العالمية من دخول أراضيها

منعت الصين عالمين من منظمة الصحة العالمية من الدخول إلى مدينة ووهان، وذلك عقب ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكرت منظمة الصحة أن العالمين عالقين في سنغافورة عقب ثبوت إصابتهم، كما تعتزم الصين وضع أعضاء البعثة الـ 13 الأخرين في الحجر الصحي بووهان.

وأرسلت منظمة الصحة العالمية بعثة علمية مكونة من 15 عالما، وذلك لدراسة أصول فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية.

وتم منع الخبيرين من ركوب طائرة متجهة إلى مدينة ووهان بعد أن ثبتت إصابتهما بالأجسام المضادة لفيروس كورونا في اختبارات أثناء العبور في سنغافورة.

وأكدت منظمة الصحة العالمية في وقت لاحق أن عالمين عالقين في المدينة حيث أظهر مقطع فيديو وصول الآخرين إلى ووهان ظهرًا.

ومن المقرر أن يعمل الوفد الذي أرسلته منظمة الصحة برفقة علماء صينيين، وذلك لتحديد مصدر فيروس كورونا المستجد بمدينة ووهان الصينية.