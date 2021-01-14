العراق يمنع سفر مواطنيه إلى 20 دولة

أصدرت السلطات العراقية قرارا بمنع سفر مواطنيها الى 20 دولة ظهرت فيها السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وكشفت سلطة الطيران بالعراق ان الدول الممنوع السفر إليها هي "بريطانيا، النمسا، بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، فرنسا، جورجيا، المانيا، اليونان، ايرلندا، لوكسمبيرغ، سلوفاكيا، إسبانيا، البرازيل، أمريكا، الهند، استراليا، اليابان، جنوب افريقيا، زامبيا."

كما استثنى القرار العراقي الدبلوماسيين، والوفود الرسمية، والعاملين في السفارات والمنظمات الدولية، والخبراء العاملين في المشاريع الخدمية، بشرط احضار فحص (PCR) قبل 72 ساعة من دخولهم العراق.

وستعتمد السلطات العراقية مبدأ التعامل بالمثل مع شركات الطيران غير المحلية في فرض رسوم تخص فحوصات (PCR) للمسافرين على متن رحلاتها وفق ما أعلنت عنه سلطة الطيران المدني العراقية.