نتائجه مبشرة.. لقاح جونسون في طريقه للإطلاق مارس المقبل

تقترب شركة جونسون آند جونسون، من إنهاء تحليل بيانات المرحلة الثالثة من تجارب لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قال كبير المسئولين العلميين بشركة الرعاية الصحية الأمريكية، إن شركة جونسون آند جونسون في طريقها لإطلاق لقاح مضاد لفيروس كورونا في مارس، وتتوقع الحصول على بيانات واضحة حول مدى فعاليته بحلول نهاية هذا الشهر أو أوائل فبراير.

وأكدت بيانات التجارب المبكرة الخاصة بلقاح جونسون أنه آمن وفعال على الأرجح في حماية الأشخاص من فيروس كورونا.

وحسب الدراسة التي نشرت في مجلة "نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين"، فخلال شهر من الحقن بجرعة واحدة من اللقاح، طور 100 % من المشاركين أجسامًا مضادة لمحاربة الفيروس، وهي النتائج المؤقتة من دراسة المرحلة الأولى والثانية له.

فيما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق أمس الأربعاء، أن هذا يعد تعزيزًا ضروريًا في فعالية اللقاح بعد إبلاغ المسؤولين الفيدراليين بأن الشركة تواجه تأخيرات في التصنيع وستقل عن 60 مليون جرعة وعدت بها الحكومة الأمريكية.

ومن جانبه أكد الدكتور بول ستوفيلز كبير المسئولين العلميين بشركة الرعاية الصحية الأمريكية، أن الشركة تتوقع أن تحقق هدفها المعلن المتمثل في تقديم مليار جرعة من لقاحها بحلول نهاية هذا العام مع زيادة الإنتاج.

وأشار إلى أنه من السابق لأوانه تحديد عدد الجرعات التي ستكون متاحة في مارس، على افتراض أن الشركة تتلقى إذنًا طارئًا من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية.

ومع ذلك، فإن بيانات التجارب الخاصة بلقاح جونسون تعد واعدة وتدعم التوقعات بأنه سيكون فعالة بنسبة 80% على الأقل، كما توقع رئيس عملية Warp Speed الدكتور منصف السلاوي.