تحديث منصة مدرستي موعد بداية الفصل الدراسي الثاني لعام 1442

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تحديث منصة مدرستي موعد بداية الفصل الدراسي الثاني، مع اقتراب موعد بداية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442 الذي ينطلق يوم الأحد المقبل 17 من شهر يناير الجاري، قامت وزارة التربية والتعليم السعودي بعمل تحديث داخل منصة مدرستي، وبعد نجاح تجربة التعليم عن بُعد الذي طبقته وزارة التعليم للمرة الأولى في المملكة قررت الوزارة استكمال النظام الجديد حتى نهاية العام الحالي.منصة مدرستي والتحديث الجديد
لقد أُجريت وزارة التعليم السعودي تحديث جديد داخل منصة مدرستي شمل هذا التحديث قرارات جديدة خاصة بالمنظومة التعليمية وخدمات جديدة تَخص العملية التعليمية والمعلمين، فيلزم على جميع الطلبة والطالبات تحديث منصة مدرستي من أجل متابعة شرح منهج الفصل الدراسي الثاني، ونجد أن من أهم القرارت المتخذة لتطبيقها في الفصل الدراسي الثاني هو تقسيم العام الدراسي على ثلاث فصول دراسية وليس فصلين فقط.خطوات تحديث منصة مدرستي لعام 1442
- الدخول على الموقع الراسمي لمنصة مدرستي التعليمية
- تعبئة رقم الهوية
- تعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور
- تعبئة رمز التحقق
- الضغط على أيقونة التسجيل
- إدخال جميع المعلومات مع الضغط على تأكيد.
لقد قامت وزارة التربية والتعليم السعودي بتخصيص 32 قناة تعليمية جَميعُها تقدم شروحات المراحل التعليمية (الإبتدائية والمتوسطة والثانوية)، كما خَصصت منصات إلكترونية قائمة على خدمة المنظومة التعليمية مثل مدرستي التي تُعد بيئة افتراضية للمدرسة والتي يرفع عليها جدول مواعيد بث شروحات المناهج التعليمية، كذلك موعد اختبارات الفصلين الدراسين كما من خلالها يستطع الطالب رفع واجبه المنزلي فهي تُمثل حلقة وصل بين المعلم وطلابِه، كما صَممت الوزارة منصة نور التعليمية التي تم من خلالها رفع نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية.آلية اليوم الدراسي للفصل الدراسي الثاني لعام 1442
ويستمر آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لعام 1442 كما كان مُتبع عليه في الفصل الدراسي الأول، حيثُ يتم بث شروحات دروس المرحلة الإبتدائية بدايةً من الساعة الثالثة عصراً وذلك بهدف أعطاء أريحية لأولياء أمور المرحلة الإبتدائية متابعة أبنائهم أثناء الاستماع إلى شروحات المنهج، كما نجد أن المرحلة المتوسطة والثانوية تُبث بدايةً من الساعة التاسعة صباحاً.
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تحديث منصة مدرستي موعد بداية الفصل الدراسي الثاني، مع اقتراب موعد بداية الفصل الثاني من العام الدراسي الحالي 1442 الذي ينطلق يوم الأحد المقبل 17 من شهر يناير الجاري، قامت وزارة التربية والتعليم السعودي بعمل تحديث داخل منصة مدرستي، وبعد نجاح تجربة التعليم عن بُعد الذي طبقته وزارة التعليم للمرة الأولى في المملكة قررت الوزارة استكمال النظام الجديد حتى نهاية العام الحالي.منصة مدرستي والتحديث الجديد
لقد أُجريت وزارة التعليم السعودي تحديث جديد داخل منصة مدرستي شمل هذا التحديث قرارات جديدة خاصة بالمنظومة التعليمية وخدمات جديدة تَخص العملية التعليمية والمعلمين، فيلزم على جميع الطلبة والطالبات تحديث منصة مدرستي من أجل متابعة شرح منهج الفصل الدراسي الثاني، ونجد أن من أهم القرارت المتخذة لتطبيقها في الفصل الدراسي الثاني هو تقسيم العام الدراسي على ثلاث فصول دراسية وليس فصلين فقط.خطوات تحديث منصة مدرستي لعام 1442
- الدخول على الموقع الراسمي لمنصة مدرستي التعليمية
- تعبئة رقم الهوية
- تعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور
- تعبئة رمز التحقق
- الضغط على أيقونة التسجيل
- إدخال جميع المعلومات مع الضغط على تأكيد.
لقد قامت وزارة التربية والتعليم السعودي بتخصيص 32 قناة تعليمية جَميعُها تقدم شروحات المراحل التعليمية (الإبتدائية والمتوسطة والثانوية)، كما خَصصت منصات إلكترونية قائمة على خدمة المنظومة التعليمية مثل مدرستي التي تُعد بيئة افتراضية للمدرسة والتي يرفع عليها جدول مواعيد بث شروحات المناهج التعليمية، كذلك موعد اختبارات الفصلين الدراسين كما من خلالها يستطع الطالب رفع واجبه المنزلي فهي تُمثل حلقة وصل بين المعلم وطلابِه، كما صَممت الوزارة منصة نور التعليمية التي تم من خلالها رفع نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية.آلية اليوم الدراسي للفصل الدراسي الثاني لعام 1442
ويستمر آلية الدراسة في الفصل الدراسي الثاني لعام 1442 كما كان مُتبع عليه في الفصل الدراسي الأول، حيثُ يتم بث شروحات دروس المرحلة الإبتدائية بدايةً من الساعة الثالثة عصراً وذلك بهدف أعطاء أريحية لأولياء أمور المرحلة الإبتدائية متابعة أبنائهم أثناء الاستماع إلى شروحات المنهج، كما نجد أن المرحلة المتوسطة والثانوية تُبث بدايةً من الساعة التاسعة صباحاً.
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