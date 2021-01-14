موعد تقديم مكافحة المخدرات للنساء 1442 وظائف عسكرية للكادر النسائي برتبة جندي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية عن وظائف شاغرة نسائية في مكافحة المخدرات، حيث يتم تقديم مكافحة المخدرات للنساء 1442 على رتبة جندي لحملة الثانوية العامة وما يعادلها فأعلى عبر رابط منصة ابشر توظيف وزارة الداخلية ، وفق الشروط ومواعيد التقديم التي نقدمها لكم في موقع ثقفني الإخباري، لبيان كافة التفاصيل وموقع بوابة أبشر للتوظيف وزارة الداخلية .

تقديم مكافحة المخدرات للنساء 1442

من الوظائف النسائية المتاحة كذلك وظائف النيابة العامة 1442 والتي يبدأ التقديم بها يوم الأحد القادم، كما وضعت بوابة القبول المركزي بوزارة الداخلية موعد التقديم والتسجيل بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات على وظائف عسكرية نسائية في المواعيد الأتية:

بداية التقديم في الساعة 10:00 صباح يوم الأحد 4/ 6/ 1442 هـ نهاية التقديم في الساعة 10:00 صباح يوم الخميس 8/ 6/ 1442 هـ

بوابة أبشر توظيف وزارة الداخلية

يتم الدخول على رابط مكافحة المخدرات، ثم الدخول على بوابة أبشر توظيف للتقديم الإلكتروني في وظائف مكافحة المخدرات النسائية 1442 في المواعيد المقرر بمنشور الوظيفة، ويجب على المتقدمات الالتزام بالتقديم في الموعد المحدد، حيث لا يتم فتح رابط التقديم سوى بهذا الموعد وغلقه في الساعة المحددة كذلك، ويجب من العناية عند تعبئة الحقول بدقة، حيث سيتم استبعاد الطلبات غير المكتملة، وكذلك التي بها بيانات غير صحيحة.

شروط وظائف مكافحة المخدرات النسائية 1442

هناك شروط عامة لكافة الوظائف العسكرية بكل القطاعات لابد من توافرها، وشروط خاصة بالوظيفة المعلن عنها، وعن الشروط الواجب توافرها في المتقدمات على وظائف مكافحة المخدرات العسكرية للكادر النسائي فهي:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية

ألا تكون متزوجة بغير سعودي

أن تكون حسنة السير والسلوك

عدم سابقة الحكم عليها بعقوبة مخلة بالشرف والأمانة

أن تكون لديها هوية وطنية سارية حال التقديم بالوظيفة

أن تكون حاصلة على الثانوية العامة فما أعلى

أن يتوافر المؤهل العلمي المطلوب، ومصادقته من جهة الاختصاص

ألا يكون سبق لها العمل بوظيفة تخضع لنظام الخدمة العسكرية

تناسب الوزن والطول مع اللائحة الطبية

اجتياز اختبارات القبول

وكما أشرنا أن رابط التقديم سيتم وضعه من الدخول على المديرية العامة لمكافحة المخدرات بعد معرفة شروط التقديم وكافة التفاصيل في الموعد المقرر لبدء تقديم مكافحة المخدرات للنساء 1442 العسكرية على رتبة جندي.