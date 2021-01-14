طريقة الحصول على جواهر فري فاير مجانا بطرق شرعية وليست مختلسة

تعتبر لعبة فرى فاير من أشهر الألعاب التي اشتهرت في السنوات الماضية منذ بداية تفضيل عشاق الألعاب الألعاب الجماعية حيث تعتبر واحدة من أشهر الألعاب الجماعية التي يشترك في لعب الجيم الواحد أكثر من خمسين لاعب وهي من أنواع الألعاب القتالية التي ينزل اللاعب إلي ساحة أو أرض المعركة ومن ثم كل لاعب يبدأ بالبحث عن وسائل ومعدات وأسلحة تساعده أثناء اللعب ويستطيع من خلالها الفوز ويكون الفائز هو آخر شخص استطاع البقاء حياً ويكون المركز الأول في ساحة اللعب ويزيد وقت اللعب لفترات طويلة قد تصل إلي ساعتين متواصلين مثلاً حيث يواجه اللاعب الكثير من المغامرات والصعاب التي يستطيع تجاوزها والتي تجعل اللاعب أكثر حماساً وعقله يقظ ليستطيع مواصلة اللعب.

طريقة الحصول على جواهر فري فاير مجانا

حصلت لعبة فري فايت على أكبر عدد من التحميلات على جوجل بلاي في جميع دول العالم وبالرغم من عدم تفضيل الفتيات للألعاب القتالية إلا أنها تستحوذ على إهتمام الكثير من الفتيات في مختلف البلاد، ويريد اللاعبين الحصول على الجواهر لتسهيل القيام بالمهام وشراء الأسلحة ويستعلم الكثير عن كيفية شراء الجواهر أو الحصول عليها لذلك نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقتين للحصول على الجواهر.

الطريقة الأولى:

تعتبر طريقة الشحن ID الأكثر شيوعاً بين لاعبي لعبة فرى فاير والسبب في ذلك أنها سهلة ويمكن لأيّ شخص الشحن من خلالها دون الحاجة إلى خبير أو ما شابه، وهي التي يلجأ إليها الكثير من اللاعبين إلي الشحن عن طريق الحساب الخاص به أو أحد الأصدقاء كما أنه لا يلزم إدخال البيانات الشخصية أو معلومات الحساب بل كل ما سوف تحتاجه رقم ID ولكن يجب التأكيد من وجود رصيد كافي في حسابك لعملية الشحن كما أنه يوجد الكثير من البرامج التي تساعد على الشحن الإلكتروني يمكن البحث عنها على جوجل بلاي.

الطريقة الثانية

يمكنك الحصول على الجواهر عن طريق تحميل اللعبة من جوجل بلاي بشكل مجاني والدخول إلي ثم البحث عن البطاقة التابعة لجوجل الخاصة بالهاتف والضغط على تفعيل الإظهار للحصول على الكود وإدخال الكود الخاص ببلدك أولاً التابع لجوجل ثم إدخال كودك الخاص ثم الذهاب إلي اللعبة واختيار شحن الجواهر عند بدء اللعبة وعند القيام بهذه الخطوة يجب إدخال الكود وسيتم شحن الجواهر فوراً ودون أيّ طريقة من طرق الإختراق المنتشرة والتي تعتبر غير مشروعة.