تطعيم ملك الأردن ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن العاهل الأردنى تلقى اللقاح المخصص ضد كورونا فى عيادة الخدمات الطبية الملكية فى الديوان الملكى الهاشمى، كما تلقى أيضا الأمير الحسن بن طلال والأمير الحسين بن عبد الله الثانى ولى العهد اللقاح ذاته.

وبدأت وزارة الصحة الأردنية، أمس، تنفيذ حملة برنامجها الوطنى للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بعد وصول أولى كميات لقاح "سينوفارم" ولقاح "فايزر -بيونتيك" إلى الأردن.