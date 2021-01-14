نقل برلسكونى للمستشفى فى مونت كارلو إثر أزمة قلبية

ونقلت الوكالة عن الطبيب ألبرتو زانجريلو قوله إنه "فحص برلسكونى يوم الاثنين ونصحه بضرورة التوجه فورا إلى مستشفى قريب وأنه ليس من الحكمة نقله إلى إيطاليا".
وكان رئيس الوزراء الإيطالى الأسبق البالغ 83 عاما قد أكد سابقا أن كفاحه مع المرض بعد إصابته بفيروس كورونا، كان "أخطر اختبار" فى حياته.
وقال برلسكونى عند خروجه من المستشفى بعد أن قضى فيه 12 يوما فى شهر سبتمبر من العام الماضى، إنه تمكن من التغلب على العدوى "بفضل السماء ومهنية الأطباء"، فضلا عن دعم الناس له وخاصة فى الأيام الأولى من المرض.
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