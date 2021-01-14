جدة - نرمين السيد - وأفاد مركز رصد الزلازل، التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران -بحسب ما نقلت وكالة أنباء أرنا ال إيران ية- بأن ال زلزال ضرب ضواحى مدينة سارى. ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار جراء ال زلزال حتى الآن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 4 درجات بمقياس ريختر يضرب شمال إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.