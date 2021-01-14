لافروف: ندعم الموقف السعودى فى رفض التدخلات الخارجية بقضايا المنطقة

جدة - نرمين السيد - ورحب وزير الخارجية الروسى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره السعودى اليوم الخميس، بالعاصمة موسكو، بنتائج قمة العلا التى جمعت مجلس التعاون الخليجى والاتفاقيات التى خرجت بها، معربا عن اهتمام بلاده باستقرار الأوضاع فى منطقة الخليج.

كما أكد على دعم روسيا أى حوار بين إيران ودول الخليج، معربا فى نفس الوقت عن دعمه الموقف السعودى فى رفض التدخلات الخارجية بقضايا المنطقة، ومؤكدا على تعاون بلاده مع السعودية بشأن استقرار سوق النفط.