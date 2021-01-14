بوتين : من المستحيل التنبؤ بكيفية تطور الوضع مع الطفرة الجديدة لكورونا

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أنه من المستحيل التنبؤ بكيفية تطور الوضع مع الطفرة الجديدة لكورونا، مشددا على ضرورة الحفاظ على احتياطى الأسرّة فى المستشفيات وترشيد إدارته، بحسب وكالة أنباء "نوفوستى" الروسية.





وقال بوتين في حديث مع رئيس جمهورية أودمورتيا الروسية ألكسندر بريشالوف: "أطلب منكم أيضا أن تكونوا على اتصال بزملائكم فى مناطق البلاد المجاورة، لأنه لا يمكننا حتى الآن التنبؤ بنسبة 100% بكيفية تطور الوضع فى المستقبل القريب مع هذه الطفرات الجديدة، وما إلى ذلك".

وأضاف: "يجب إدارة واتخاذ القرارات فى الوقت المناسب حتى لا يكون هناك عبء زائد فى مكان ونقص فى الاستخدام فى مكان آخر"، فى إشارة إلى المستشفيات ومراكز العلاج من فيروس كورونا.

وأشار الرئيس الروسى إلى ضرورة الاحتفاظ باحتياطى الأسرّة فى مستشفيات لا تكون بعيدة عن مناطق سكن المواطنين المصابين.

وأعلن بوتين أمس الأربعاء بدء التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا لجميع شرائح المواطنين فى البلاد اعتبارا من الأسبوع المقبل، بعد أن اقتصر التطعيم فى المرحلة الأولى على عاملى القطاع الصحى والتعليم والجيش والأجهزة الأمنية.