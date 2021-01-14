البحرين تتهم قطر بالتجسس عليها والتدخل في شئونها

أعلنت إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية البحرينية عن محاولة الأمن القطري تجنيد احد مواطنيها ويدعي مكي علي كويد من أهالي سترة ، لصالح الدولة القطرية.
وأفادت الداخلية البحرينية قائلة : بعد القبض عليه بالبحر واقتياده وقاربه للدوحة على أن يتلقى راتبا شهريا قدره 10 آلاف ريال قطري وإطلاق سراحه واعادته للبحرين، بحسب صحيفة الايام البحرينية .
وقالت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية انه طلب منه تزويدهم بمعلومات عن تحركات الأجهزة الأمنية البحرينية في منطقة سترة.
وواصلت : تم استدعاء المواطن مكي علي كويد للاستماع إلى إفادته التفصيلية بشأن الواقعة والتي تعد تدخلا خطيرا في الشئون الداخلية لمملكة البحرين.
وأتمت بيانها قائلة : قطر تخل بالاتفاقيات الأمنية وبالالتزامات الواجبة وفق منظومة دول مجلس التعاون الخليجي وعلاقات حسن الجوار، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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