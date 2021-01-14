خبرة دستورية عريقة.. رسالة من مجلس الشورى البحريني لرئيس البرلمان المصري

بعث علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى بمملكة البحرين، برقية تهنئة إلى المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، رئيس مجلس النواب بجمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب من خلالها عن خالص التهاني وأطيب التبريكات لمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس النواب المصري.

وأشار إلى أن اختياره لهذا المنصب الوطني الرفيع يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها من نواب الشعب المصري الشقيق، إضافة إلى الكفاءة والخبرة الدستورية العريقة التي يتميز بها، والعطاء المتميز في السلك القضائي المصري، وإسهاماته الوطنية الكبيرة.

وأضاف رئيس مجلس الشورى "إننا في الوقت الذي نهنئكم بهذه الثقة الكبيرة، لنؤكد لكم حرص مجلس الشورى في مملكة البحرين على تعزيز وترسيخ علاقات التعاون والتنسيق بين المجلسين بالشكل الذي يصب في خدمة وصالح البلدين الشقيقين.