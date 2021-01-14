دخول رئيس وزراء إيطاليا الأسبق إلى المستشفى

ذكرت وسائل إعلام، اليوم الخميس، أن رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني، قد دخل إلى المستشفى عقب تعرضه لمشاكل في القلب.
يذكر أن برلسكوني قد أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في سبتمبر الماضي، حيث أدخل إلى المستشفى.
وعقب ذلك بفترة أعلن المكتب الصحفي التابع لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، أن الأخير خَرَجَ من المستشفى التي كان يتلقى فيها العلاج جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مدينة ميلانو شمالي البلاد.
وتولى برلسكوني، الذي يبلغ من العمر 83 عامًا، رئاسة الوزراء في إيطاليا عدة مرات خلال الفترة ما بين عاميّ 1994 و2011.
وتمر حالته الصحية بعدة أزمات متكررة خلال الفترة القصيرة الماضية.
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