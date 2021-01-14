صورة محمد بن سلمان في الفضاء تخطف قلوب محبيه.. ما القصة؟

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وهو يجلس فى فضاء واسع بالصحراء خلال مشاركته فى جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأثارت الصورة التي نشرها بدر العساكر مدير المكتب الخاص لـ ولي العهد السعودي تفاعلًا كبيرًا، متسائلين عن المكان الذي شارك منه محمد بن سلمان حوارا ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وكتب العساكر فى تغريدة أرفقها بصورة لـ ولى العهد السعودي : "سمو سيدي ولي العهد يشارك في جلسة حوار استراتيجية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، بحضور أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين مثلو 28 قطاعًا و36 دولة".

وكشف العساكر خلال تغريدة أخري اتبعها بالتغريدة السابقة، عن المكان الذى شارك من خلاله المنتدى الاقتصادي، قال فيها "سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان من أرض العلا.. يصوغ مجدا في صورة قائد، وتاريخ.. وصدق ما كتبه الأمير بدر بن عبدالمحسن: ’أنا من هالأرض .. أمي الصحراء.. احضنتني رمالها وارتويت بطهرها.. أطعمتني تمرها.. وفرشت لي ظلالها انا من هالأرض اللي مال عيالها.. غيرها أرض‘".

وعلق مسؤول دبلوماسي فى تصريح خاص لـ دوت الخليج بكلمة عن الصورة قائلًا "أن الصورة تقول فى مجملها أن نهضة الأمم ليست بضيق المكاتب بل برحب الفضاء، ‏ومن مسرح فضاء إلى الفضاء ... سلام على ابن سلمان أمير الأمراء .

وضم حوار المنتدي الاق أكثر من 160 من قادة ورواد الأعمال المؤثرين الدوليين مثلو 28 قطاعًا و36 دولة بحسب "واس" .