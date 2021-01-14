تفاصيل قرار التعليم بشأن الفصل الدراسي الثاني بـ السعودية

كشفت وزارة التعليم السعودية عن ملامح الفصل الدراسي الثاني حيث تستمر الدراسة عن بُعد حتي نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني.

وبحسب وزارة التعليم السعودية يشمل القرار التعليم العام والجامعي والتقني، حيث يبدأ اليوم الدراسي عن بعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة التاسعة صباحا، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصرا.

وذكر القرار ان الدراسة في التعليم الجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تكون عن بعد للمقررات النظرية، وحضوريا للمقررات العملية والتدريبية، وفقا لصلاحيات الجهات والمجالس المعنية.



وشدد القرار علي ضرورة اتخاذ جميع الاحترازات والبروتوكولات الصحية المبلغة من وزارة الصحة.

في الوقت ذاته أتمت إدارات التعليم بالمملكة العربية السعودية توزيع الكتب الدراسية للفصل الدراسي الثاني على جميع المدارس.

وعن آلية تسليم الكتب للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بينت التعليم السعودية انها ستكون من خلال المدرسة، وذلك وفق الدليل الإرشادي المنظم لعملية التوزيع، وتطبيق الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن نقل أكثر من 62 مليون كتاب لجميع مراحل التعليم العام للفصل الدراسي الثاني إلى الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات، ومتابعة توريدها للمستودعات بالإدارات حتى وصولها للمدارس.

وأشارت الوزارة السعودية الي ان إجمالي المقررات المدرسية للفصل الدراسي الثاني بلغت 307 كتب، وذلك انطلاقًا من تحديد الاحتياجات من المقررات المدرسية بالتنسيق مع إدارات التعليم، حيث تم تصميم ومراجعة واعتماد وطباعة 24.456.807 كتب مدرسية للمرحلة الابتدائية،



و14.349.606 كتب للمرحلة المتوسطة، إضافة إلى 29.154.986 كتابًا للمرحلة الثانوية، و 372.908 كتب لمدارس تحفيظ القرآن، بجانب 358.943 كتابًا لمدارس تعليم الكبار، و15.090 كتابًا للعوق البصري (برايل)، و22.306 كتب للتربية الفكرية، وأيضًا 948.469 كتابًا للمدارس العالمية، و30.662 كتابًا مدرسيًا لمدارس السعودية في الخارج.