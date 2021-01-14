الداخلية السعودية تحدد عقوبة التجمعات للحفلات والعزاء “قيمة غرامة التجمعات للحفلات والعزاء”

الداخلية السعودية تحدد عقوبة التجمعات للحفلات والعزاء ب80 الف ريال، صرحت وزارة الداخلية السعودية انها قد قامت بفرض غرامة مادية على أي تجمعات قد تعمل على نشر فيروس كورونا بين المواطنين وتتمثل تلك التجمعات في إقامة الحفلات أو مراسم العزاء إلى اخره من أي مظاهر احتفالية من شأنها إحداث تجمعات كبيرة في ظل هذا الخطر الذي يحيط بالجميع، وذلك في إطار النظم والقوانين الموضوعة ضمن اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة تلك الجائحة، ومن الجدير ذكره أن تلك الغرامة قد تصل ل80 ألف ريال سعودي، و للتعرف على تفاصيل اكتر تابع القراءة.

قيمة غرامة التجمعات للحفلات والعزاء

قامت وزارة الداخلية السعودية بإصدار تحذيراتها تجاه المواطنين والقاطنين ضد إقامة أي تجمعات تزيد عن الاعداد المنصوص عليها وذلك في الحفلات أو العزاء أو أي تجمعات أخرى حيث لا يزيد عدد أي تجمع عن 50 فرد مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية و التباعدية واتخاذ اللازم.

وأوضحت وزارة الداخلية انه يتم تطبيق الغرامة كما يلي؛

في التنبيه الأول يتم فرض غرامة على المنشأة القائم بها تلك التجمعات بقيمة 40 ألف ريال، ويقوم الحاضرين والمدعوين لحضور هذا التجمع بدفع غرامة قدرها 5000 ريال.

المرة الثانية يتم تطبيق غرامة 80 ألف ريال على المنشأة ويتم فرض غرامة على الحضور قيمتها 10000 ريال.

المرة الثالثة يتم إحالة صاحب المنشأة للتحقيق بهيئة النيابة العامة مع مضاعفة الغرامة وكذلك يحال المدعون.

الغرامة في حال المنشآت الخاصة

في حال ان المنشاة تقع ضمن الملكية الخاصة وتكرر التنبيه عليها للمرة الأولى يتم غلقها 3 أشهر مع دفع الغرامة والتي تبلغ 40 الف ريال، اما في حال ارتكاب المنشأة المخالفة مرة ثانية يتم غلقها 6 أشهر مع دفع الغرامة 80 الف ريال.

وقد ناشدت وزارة الداخلية المواطنين في ضرورة الإبلاغ عن أي تجمعات من خلال رقمها المجاني 911 للقاطنين في مكة والرياض و999 لباق المناطق وذلك حرصا على سلامتهم.