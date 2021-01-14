التخلص من تطبيق الواتساب وحذف الرسائل بشكل نهائي

التخلص من تطبيق الواتساب، بعد تحديث تطبيق واتساب الجديد أصبح الكثير من المستخدمين يتجهون لحذف تطبيق واتساب نهائيًا واستخدام تطبيقات بديلة عنه، تتصف بمقدار أكبر من الحماية والخصوصية للرسائل بين المستخدمين وبعضهم، حيث أن التحديث الجديد يقوم على مشاركة خصوصيات مستخدمي تطبيق واتساب وسيتم التنفيذ بداية من يوم 8 من شهر فبراير، مما جعل اتجاه بعض الدول يرغب في إجراء تحقيق عن ذلك التحديث والتأكد من صحته، لأن عدم قبول ذلك التحديث يعني إلغاء حساب الواتساب نهائيًا، فأدى ذلك لتحميل العديد من التطبيقات البديلة لتطبيق واتساب مثل تطبيق تلجرام وتطبيق سيجنال، وقبل التوجه لاستخدام تطبيق بديل عن واتساب يجب أن يتم حذف الحساب نهائيًا وحذف الرسائل أيضًا.

حذف حساب واتساب نهائيًا بعد التحديث الجديد

حذف الحساب الشخصي على الواتساب هو خطوة لا رجعة فيها ويتم الحذف بطريقة نهائية، وكذلك يتم بها التخلص من جميع الرسائل والنسخة الاحتياطية لها، وللراغبين في حذف حساب الواتساب هذه طريقة حذف حساب الواتساب نهائيًا:

يتم فتح تطبيق Whatsapp والضغط على النقاط الثلاث العلوية بيمين الصفحة. واختيار المزيد من الخيارات More options ومن ثم يتم اختيار Settings أو الإعدادات. بعد ذلك يتم الانتقال لصفحة أخرى نختر منها Account أو الحساب. واختيار بعدها حذف الحساب Delete account، يطلب التطبيق كتابة رقم الهاتف المستخدم والضغط على حذف الحساب. يتم تحديد السبب لحذف تطبيق الواتساب ونختر من القائمة المنسدلة حذف حسابي، ليتم بعد ذلك حذف الرسائل الفردية والجماعية.

كيفية حذف الرسائل الاحتياطية الواتساب

تأتي خطوة حذف الرسائل الاحتياطية قبل حذف حساب الواتساب، حيث يتم حفظ الرسائل الاحتياطية في ملفات الحفظ على جوجل ويتم حذفها كالتالي: