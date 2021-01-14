خطوات نظام الإقامة الجديد والشروط المطلوبة لذلك في السعودية

خطوات نظام الإقامة الجديد، المملكة العربية السعودية هي ملاذًا للكثير من الأشخاص حول العالم، حيث تضم الفئات المهاجرة والتي تريد الإقامة بالمملكة، وتضم من يرغبون في الحج، وأيضًا من يأتون إليها للبحث عن العمل وفرص مناسبة لهم، وتضم رجال الأعمال الراغبين في المشاركة في اقتصاد وتأسيس مشاريع المملكة العربية السعودية، ومهما اختلفت سبب الإقليمية في السعودية ولكن تظل شروط الإقامة بالسعودية واحدة، وتطبق على جميع القائمين بها وذلك من أجل الحفاظ على أمن وسلامة جميع المواطنين في السعودية، فما هي شروط الإقامة في السعودية؟

خطوات التقديم على إقامة مميزة

يمكن للراغبين في الحصول على إقامة مميزة توفير الشروط التالية:

عمر المتقدم لا يقل عن 21 سنة. جواز السفر يجب أن يكون ممتد ومفعوله ساريًا. سجله الجنائي يجب ألا يحمل لأي سوابق قضائية. تمتع المتقدم بسيرة وسلوك حسن وجيد. يجب أن يقوم بتقديم تقرير صحي معتمد مدته لا تتخطى 6 أشهر تؤكد صحة المتقدم وأنه خاليًا من الأمراض الفيروسية مثل فيروس B وفيروس C وفيروس كورونا. تخطي المتقدم لفترة الجيش أو تقديم ما يثبت عدم قبوله بالجيش. تقديم بيانات الذمة المالية في تقرير مفصل للإقامة بالمملكة.

أنواع الإقامة بالسعودية للأجانب

تسعى المملكة العربية السعودية في تقدم ما يناسب جميع المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، فقامت باستحداث نظام جديد هو الإقامة المميزة وأعلن عنه مجلس الوزراء بالسعودية، وهذه هي الإقامة المميزة:

إقامة مميزة بدون مدة محددة

تمنح للفرد لمرة واحدة فقط بمبلغ قدره 800 ألف ريال سعودي، وتعطى على مرة واحدة.

إقامة سنوية

تسمح المملكة العربية السعودية بإعطاء الأجانب الوافدين للسعودية إقامة سنوية بمبلغ 100 ألف ريال سعودي، تجدد بكل عام في نفس الميعاد.