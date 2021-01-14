الاردن : برنامج لكشف مصابي كورونا العاملين دون إفصاح

دوت الخليج :- وأضاف القطامين “سعيد بأننا بدأنا فتح القطاعات وخلفية هذه الخطوة هي جهد كبير لجميع الجهات المعنية في الحكومة والقطاعات”، مؤكدا أنه لابد من الموازنة بين الصحة والاقتصاد، وأن كلتاهما أولوية لدى الحكومة.

وأشار في حديثه خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في دار رئاسة الوزراء، إلى أن الحكومة تدرك بأن القطاعات المغلقة تعاني.

وقال إن “عنوان المرحلة المسؤولية المشتركة للحد من انتشار الفيروس، وبالتالي نركز على الجدية في الالتزام”.

واعلن الوزير عن إعداد برنامج “توكيد” لمراقبة التزام المنشآت بإجراءات السلامة، سيتم الإعلان عن تفاصيله من قبل وزارة العمل.

وأوضح الوزير أن برنامج “توكيد” أُعد للحد من انتشار الفيروس ولضمان التزام المنشأة بالإجراءات الصحية، مشيرا إلى وجود برتوكول لكل قطاع.

وبيّن أن “الأساس أن يكون هناك تفتيش ذاتي، ونشجع على ذلك”، مستدركا قوله بأن بعض الموظفين المصابين بالفيروس يريدون الدوام أو مجبرون على ذلك وهذه مشكلة خطيرة، وبرنامج “توكيد” سيضمن عدم تتكرر هذه الحادثة، من خلال توفير تقنيات رقمية ستزود المراقبين بمعلومات لتمييز المصابين من غيرهم.

وأردف قائلا “الحفاظ على استدامة عمل الانشطة الاقتصادية هدفنا، وبرنامج “توكيد” يعطي ثقة للمواطن ولأولياء الأمور بأن المدارس ملتزمة بإجراءات السلامة أو المنشآت كذلك”.