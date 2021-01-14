أخبار اليمن : الشوافي لـ"المزارعين": المحاصيل الزراعية في خطر

الشوافي لـ"المزارعين": المحاصيل الزراعية في خطر
كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من مساء غدٍ الجمعة وحتى نهاية الأسبوع المقبل، حيث تسود حالة من عدم الاستقرار، محذراً المزارعين فيما أسماها "همسة في أذن المزارع" من أخطار التغييرات المناخية.
وتوقع الفلكي الشوافي اضطراب وتذبذب في درجة حرارة الهواء الصغرى من ليلة الجمعة حتى الجمعة القادمة 22 يناير 2021 ارتفاع وانخفاض بحدود درجة إلى درجتين.
وقال الفلكي اليمني في منشور على حسابه فيس بوك، إن عوامل الطقس الآخرى من رطوبة وغطاء سحابي ورياح، متوقعاً ان تكون في الاتجاه المساعد على زيادة اشعاع الأرض ليلاً ما يعمل على انخفاض درجة حرارة التربة والنباتات بسرعة ويجعل درجة حرارة سطح الأرض شديدة البرودة وبفارق كبير عن حرارة الهواء الصغرى المتعارف عليها والتي تاخذ في الاعتبار ارتفاع 2 متر فوق سطح الأرض ولا تاخذ تاثيرات تلك العوامل الاخرى.
ونصح الفلكي الشوافي المزارعين بتوخي الحذر الشديد خلال الأيام القادمة خصوصاً إذا الرياح ساكنة والسماء صافية،
ونبه الشوافي المزارعين بعدم الأعتماد على الاسترشاد فقط بدرجات الحرارة، فعوامل الطقس الأخرى قد تؤثر على مزروعاتهم.
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