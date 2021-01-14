أخبار اليمن : 161 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

161 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 161 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات 5 غارات لطيران تجسسي على الجبلية والتحيتا.

وذكر المصدر أن الخروقات شملت تحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء الجبلية وحيس والجاح والفازة والتحيتا وكيلو16، و13 خرقاً بقصف مدفعي و129 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.