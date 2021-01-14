مقتل 5 أشخاص فى انفجار قنبلة شرقى الجزائر

جدة - نرمين السيد - وفى سياق آخر تمكن الجيش الجزائرى، ظهر اليوم الخميس، إثر نصب كمين محكم بواد بودخان بولاية خنشلة، من القضاء على إرهابى خطير واسترجاع مسدس وثلاثة مخازن مملوءة وجهاز إرسال واستقبال محمول وهاتفين نقالين، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطنى.

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