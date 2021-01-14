بعد خرق إثيوبى .. السودان يحظر الطيران فوق ولاية القضارف 

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة أنباء "سبوتنيك"، قال مدير السلطة إبراهيم عدلان، أن هذه الخطوة تأتى على خلفية اختراق مقاتلة إثيوبية الأجواء السودانية صباح الثلاثاء الماضى.

ووفقا لقرار سلطة الطيران، فإن أجواء القضارف فى دائرة نصف قطرها 5 أميال بحرية، يحظر فيها التحليق أو الهبوط من فوق سطح الأرض وحتى ارتفاع 29 ألف قدم.

وأعلن السودان، أمس الأربعاء، اختراق طائرة عسكرية إثيوبية لحدوده، وطالب بعدم تكرار هذه الأعمال التى وصفها بـ"العدائية".

وقالت الخارجية السودانية، فى بيان لها: "فى تصعيد خطير وغير مبرر اخترقت طائرة عسكرية إثيوبية الحدود السودانية الإثيوبية".

كما أدانت الوزارة "هذا التصعيد من الجانب الإثيوبى وطالبته بعدم تكرار مثل هذه الأعمال العدائية مستقبلا".