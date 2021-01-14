أمريكا تفرض قيودا على تأشيرات عدد من المسؤولين الصينيين

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أن بلاده فرضت قيودا جديدة للتأشيرات على القيادة الصينية وعدد من المسؤولين فى الحكومة والبحرية الصينية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وقال بومبيو فى بيان: "تقف الولايات المتحدة مع الدول المطالب فى جنوب شرق آسيا، والتى تسعى للدفاع عن حقوقها السيادية ومصالحها بما يتفق مع القانون الدولى". وأضاف: "سنواصل العمل حتى نرى بكين توقف عن سلوكها القسرى فى بحر الصين الجنوبى".

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