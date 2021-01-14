جدة - نرمين السيد - وأوضح المركز فى بيان اليوم أنه بذلك وصل إجمالى الإصابات بالفيروس إلى 107 آلاف و434 حالة، منها 21 ألفا و544 نشطة، و84 ألفا و245 حالة تعافٍ، فى حين توفى 1645 آخرون، منذ بدء انتشار الوباء فى ليبيا مارس الماضى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ليبيا تسجل 764 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.