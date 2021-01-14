إيطاليا تسجل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الصحة الإيطالية، اليوم الخميس، تسجيل 17 ألفا و246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و522 حالة وفاة بالفيروس.
وأعلن وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانزا، أمس الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد حتى نهاية شهر أبريل المقبل.
ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، أكد سبيرانزا، أنه لا يوجد أى دلائل فى الوقت الراهن على انحسار وباء كورونا في البلاد.
ويمنح تمديد حالة الطوارئ، التي كان من المقرر أن تنتهي نهاية يناير، صلاحيات أكبر للحكومة المركزية، لمحاولة كبح جماح الفيروس.
وقال وزير الصحة الإيطالى روبرتو سبيرانزا، لمجلس النواب "الحكومة ترى أنه من المناسب تمديد حالة الطوارئ حتى 30 أبريل. فهناك زيادة كبيرة على مؤشر المخاطر".
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