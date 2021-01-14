موعد فتح التقديم لأمن المنشآت 1442 عبر بوابة أبشر

يتساءل العديد من المواطنين الرجال بالسعودية عن موعد فتح التقديم لأمن المنشآت حيث أعلنت الإدارة العامة لوزارة الداخلية بالمملكة السعودية عن احتياجهم لعدة وظائف للرجال من المواطنين السعوديين فقط، ويتم التقديم لهذا الوظائف عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف أبشر التابعة لوزارة الداخلية وأنه لا يتم قبول أي طلب ورقي فالتقديم يتم بشكل إلكتروني فقط. وسنتناول في مقالنا رابط التقديم ومعرفة ما هي شروطه والتخصصات المطلوبة لتلك الوظائف تابعونا.

الاستعلام عن موعد فتح التقديم لأمن المنشآت

يتم الاستعلام عن موعد فتح التقديم عبر بوابة أبشر الإلكترونية حيث يتم تسجيل حساب شخصي بها ومن خلاله يتم الدخول والاستعلام عن موعد تقديم المستندات المطلوبة للوظيفة التي ستعلن عنها الوزارة، ويتم الدخول والاستعلام عبر بوابة أبشر للتوظيف

يتراوح سن المتقدم ما بين 17: 30 سنة.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وأن يكون قد نشأ هو ووالديه في السعودية وألا يكون لوالده خدمات في دول أجنبية.

حسن سلوكه وسمعته.

يجب أن يكون سجله الجنائي سليم وألا يكون قد حكم عليه في أي قضية.

يجب ألا يقل طوله عن 168سم وأن يكون وزنه متناسب مع طوله.

أن يجتاز الفحص الطبي المطلوب منه وكذلك المقابلة الشخصية التي تجرى له.

يحذر أن يكون المتقدم يشغل عمل في إحدى الوظائف الحكومية أو أن يكون قد سبق له العمل في وظائف عسكرية.

لديه مؤهل مناسب لنوع الوظيفة التي يرغب بها.

أن يكون متزوج من عربية أو سعودية ولكن ليست أجنبية.

من أجل وظيفة جندي يجب أن يكون حاصل على ثانوية عامة أو مهنية أو معهد.

لوظيفة جندي أول يجب أن يكون حاصل على دبلومة لا تقل عن ستة أشهر بعد الثانوية.

رتبة عريف للإلتحاق بها يلزم حصول المتقدم على شهادة جامعية متوسطة.

وظيفة وكيل رقيب للإلتحاق بها يجب أن يكون حاصل على بكالوريوس من جامعة سعودية.

شروط التقديم لأمن المنشآتالتخصصات المطلوبة لوظيفة أمن المنشآت