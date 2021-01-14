طرق شحن جواهر فري فاير وشدات ببجي مجانا 2021 لا يعرفها الكثيرون، في الوطن العربي حيث اصبح كلتا اللعبين في صدارة الألعاب الإلكترونية الأكثر بحثا في الوطن العربي ويعد الاختلاف بين اللعبين بسيط فكلاهما يتطلب من اللاعبين عمليات الشحن سواء كان جواهر free fire أو شحن شدات ببحي، وكلاهما مدفوع ولكن جئنا هنا في هذا المقال الذي نبين لكم الطرق المجانية لشحن جواهر فري فاير وشدات ببجي بطرق أمانة لا تعرض حساباتكم إلي الحظر أو عمليات التهكيير التي انتشرت في الآونة الأخيرة.

يلجا الكثير إلي البحث علي جواهر free fire للحصول علي الملابس والأسلحة المجانية للاستمرار في اللعبة، ولكن قبل اللجوء إلي ذكر هذه الطرق نؤكد علي كافة القراء باتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن لكم حماية حسابتكم من خلال عدم توضيح أي معلومات شخصية، حيث أن اكثر الطرق انتشارا في لعبة free fire لعميات الشحن هي الماستر كارد أو بطاقات جوجل أو عروض شركات المحمول في كل بلدان الوطن العربي، فيما تأتي اهم الطرق المجانية لعمليات الشحن هي المواقع الصادقة وقنوات اليويتوب التي تطلب منك بعض العمليات للحصول علي الجواهر مثل مشاهدة مقاطع فيديو أو تحميل تطبيقات.

يتم شحن جواهر فري فاير بالمجان من خلال الدخول علي موقع freefire.2021.com حيث يقدم لكم العديد من عروض الشحن المجانية والمكافأة وذلك عن طريق تسجيل id الخاص باللعبة، ولكن ننوه مرة اخري بعض عرض أي معلومات شخصية.

كما يمكنك شحن جواهر فري فاير وشدات ببجي من خلال بعض المواقع الأخري الموثوقة مثل موقع earngift يعتمد هذا الموقع في عمليات الشحن علي جمع النقاط المجانية من العروض المقدمة مثل دعوة الأصدقاء أو من خلال المسابقات التي تمنحك 500 جوهرة عن طريق تسجيل id الخاص بك ورقم الجوال الخاص بك والانتظار للإعلان عن اسم الفائز في نهاية كل أسبوع.

طريقة شحن شدات ببجي مجانا

تكمن هذه الطريقة في اتباع خطوات بسيطة للغاية الأولي من خلال تنزيل تطبيق royal spin هذا التطبيق يتيح لك شدات ببجي ولكن كيف ذلك تتم من خلال تحميل التطبيق ثم تقوم بلف العجلة الدوارة والتي يتم من خلاله تحديد عدد النقاط التي تستحقها حيث تقوم بهذه العملية مرة واحدة في اليوم وبعد عدة أيام ستقوم بجمع ما حصلت عليه من هذا التطبيق وتقوم باستبدالها بالشدات، وبالنظر إلى بعض التعليقات التي تجدها اسفل التطبيق في متجر بلاي ستجد العديد ممن قاموا بتحميل هذا التطبيق نجحوا في الحصول علي شدات لعبة ببجي مجانا.

لذا قبل أن نختم لقائنا معكم ندعوكم إلي ترك تعليق اسفل المقال توضح لنا ما وصلت إليه فربما تواجهك أمور تحتاج توضيح من طرق شحن جواهر فري فاير وشدات ببجي مجانا.