مواعيد الحصص الدراسية 2021 اليومية للمتوسطة والثانوية الفصل الدراسي الثاني 1442

ننشر لكم مواعيد الحصص الدراسية 2021 اليومية بعد التعديلات الجديدة في الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية، وقد أجرت وزارة التعليم بعض التعديلات على منصة مدرستي و جدول الدوام المدرسي في المراحل التعليمية كافة، وقد ذكرت يوم امس وزارة التعليم الآلية التي سيتم اتباعها في الفصل الدراسي الثاني عام 1442، حيث سيتم الاستمرار على الوضع الحالي في التعليم عن بعد من خلال قنوات عين التعليمية وعددها 23، فضلا عن منصة مدرستي التعليمية بعد تحديثها وإضافة مزايا عدة فيها تمهيدا لاستخدامها في الفصل الثاني، كما تحدث الوزارة عن جدول الحصص الدراسية للمرحلة المتوسطة وكذلك الثانوية والتي تبدأ قبل المرحلة الابتدائية.

مواعيد الحصص الدراسية 2021 اليومية في المملكة العربية السعودية

بقية ملامح الفصل الدراسي الثاني غامضة حتى يوم أمسِ، حيث أعلنت الوزارة عن جملة من القرارات من ضمنها مواعيد الحصص في منصة مدرستي للثانوي ، وكذلك أوقات الحصص في منصة مدرستي ابتدائي ، كما تضمنت توجيهات وزارة التعليم وتفاصيل قبل صدور القرار، وقد بدأت الوزارة بيانها بأن قرار التعليم عن بعد جاء للحرص التام على صحة منسوبي التعليم العام والجامعي وتجنيبهم الإصابة وتجنيب الطلبة أي مشاكل صحية في أثناء الاختبارات والدروس اليومية، وانطلاقا من النجاح الباهر الذي حققته منصة مدرستي وباقي الوسائل التعليمية الافتراضية و بعد صدور الأمر السامي الكريم والذي ينص على استمرارية التعليم الالكتروني الذي سيستمر حتى الأسبوع العاشر من الحصص الدراسية 2021 عن بعد، ليشمل بذلك التعليم الجامعي والتقني والمهني والتعليم العام.

هذا وقد نشرت أيضا وزارة التعليم أوقات حصص منصة مدرستي المتوسط والابتدائي، وفيما يلي جاء جدول الحصص ابتدائي 1442 الفصل الثاني:

تبدأ الحصص الدراسية للمرحلة الابتدائية الحصة الأولى في تمام الثالثة بعد العصر وتستمر حتى الثالثة وخمس وثلاثين دقيقة “3:35 مساء” يوجد استراحة لمدة عشر دقائق بعدها تستأنف الحصة الثانية الحصة الثانية تبدأ في الساعة الثالثة وخمسة وأربعين دقيقة “3:45 مساء”، وتستمر حتى الساعة الرابعة وعشرين دقيقة “4:20 مساءً” الحصة الثالثة ستبدأ في تمام الرابعة وعشرون دقيقة 4:20 مساء وتنتهي عند الساعة الخامسة إلا خمس دقائق “4:55” تماما تبدأ الحصة الرابعة عند الساعة الخامسة تقريبا “4:55” وتنتهي عند الساعة الخامسة والنصف مساء 5:30 مساء الحصص الدراسية 2020 -2021تستكمل في الفترة الخامسة وتبدأ عند انتهاء الخامسة والنصف، وتنتهي في الساعة السادسة وخمس دقائق “6:05” الاستراحة لمدة عشر دقائق ومن الساعة “6:05 وحتى 6:15” الحصة السادسة: ستكون ابتداءا من الساعة السادسة والربع وتنتهي بعد 35 دقيقة في تمام السادسة وخمسين دقيقة “6:50” مساء الحصة السابعة تبدأ عند 6:50 وتنتهي عند 7:25 من المساء.

إليكم توقيت الحصص في منصة مدرستي الجديد المرحلة الابتدائية

تختلف ساعات الدوام بين المرحلة الابتدائية والمرحلة بين الثانوية والمتوسطة، وفيما يلي نستعرض مواعيد الحصص في منصة مدرستي المتوسطة والثانوي:

بخصوص الحصة الأولى: ستبدأ عنده التاسعة وتنتهي في التاسعة وأربعين دقيقة 9:40 صباحا، وتبلغ مدتها 40 د الحصة الثانية: تبدأ في التاسعة دقيقه وتنتهي عند الساعة العاشرة وعشرين دقيقة “10:20 “في التوقيت المحلي تبدأ الحصة الثالثة: في العاشرة والثلث 10:20 وتنتهي في الساعة الحادية عشر تماما سيكون هناك استراحة لمدة عشر دقائق ومن ثم يتم استئناف الحصص الدراسية الحصة الرابعة: تستأنف عنده الحادية عشر وعشر دقائق “11:10” وتنتهي عند الساعة الثاني عشر إلا عشر دقائق “11:50” الحصة الخامسة: ستبدأ مباشرة بالثانية عشر إلا عشر دقائق “11:50” وتنتهي في تمام الثانية عشر والنصف ظهرا هناك استراحة لأداء صلاة الظهر من الثانية عشر والنصف وحتى الواحدة إلا ثلث “12:40” الحصة السادسة: تبدأ مباشره بعد الصلاة وتنتهي عند الواحدة وعشرين دقيقة الحصة الأخيرة: تبدأ في تمام الواحدة والثلث “1:20” وتنتهي عند الساعة الثانية من بعد الظهر “2:00”.

أوقات حصص منصة مدرستي للمتوسط والثانوي

يمكن أيضا الاطلاع على جميع المواد التي تدخل في منهجك عن طريق بوابة مدرستي أو من خلال الخطوات الآتية:

أولا نعبر إلى منصة مدرستي تسجيل ثم الدخول عبر الاسم وكلمة المرور الدخول الى الصفحة الرئيسية والنقر على كلمة جدولي في القائمة اليمنية سيتم إظهار الجدول الدراسي لجميع المواد لكل يوم على حدى كما يمكن معرفة مواعيد هذه المواد ومواعيد انتهائها.

كيف اعرف الحصص الدراسية في منصة مدرستي

أولا التعليم عن بعد لفترة لا تقل عن عشرة أسابيع دراسية أو ما يعادل 45 يوم دراسي بدون احتساب العطل والإجازات القرار الثاني يخص التعليم الجامعي على أن يكون عن بعد في المقررات النظرية، في حين سيكون حضوريا للدروس العملية والتدريبية يبدأ التعليم عن بعد بتاريخ السابع عشر من شهر يناير الحالي واستمر حتى الخامس والعشرين من شهر مارس القادم 2021 تستمر الدراسة وبنفس الآلية التي عملت عليها وزارة التعليم في الفصل الدراسي الأول بالنسبة للدوام المدرسي و أوقات الحصص في منصة مدرستي متوسط وثانوي وابتدائي بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال: سيستكمل التعليم عن بعد بواسطة تطبيق روضة الأطفال التابع لوزارة التعليم السعودية والموجود في أسواق الأجهزة الذكية.

بيان وزارة التعليم النهائي بخصوص الدراسة الالكترونية في الفصل الدراسي الثاني

بعد انتهائنا من الحديث عن أوقات الحصص الدراسية ثانوية والابتدائية والمتوسطة دعونا نتحدث عن توزيع الأسابيع الدراسية في المراحل الثلاثة والذي وفرناه على النحو الآتي:

وقد جاء الأسبوع الأول من الرابع لشهر جمادى الثاني وحتى الثامن من ذات الشهر

جاء الأسبوع الثاني: من تاريخ الحادي عشر حتى الخامس عشر من جمادى الثاني 1442

الأسبوع الثالث: يبدأ من يوم الأحد الثامن عشر ويستمر حتى الثاني والعشرين من جمادى الثاني 1442

الأسبوع الرابع: يبدأ من يوم الأحد الخامس والعشرين وينتهي في التاسع والعشرين من جمادى الثاني 1442

الأسبوع الخامس: ينطلق يوم الأحد في الثالث من شهر رجب وينتهي في السابع الشهر لعام 1442

الأسبوع السادس: ينطلق في التاسع من رجب وينتهي في الثالث عشر منه

الأسبوع السابع: ينطلق يوم الأحد في السادس عشر من شهر رجب وينتهي في العشرين منه

الأسبوع الثامن: يبدأ في الثالث والعشرين من رجب وينتهي في السابع والعشرين من نفس الشهر 1442

الأسبوع التاسع: يبدأ في الأول من شهر شعبان 1442 و ينتهي الخامس من ذات الشعر 1442

الأسبوع العاشر: والأخير من مرحلة التعليم عن بعد سيكون في الثامن من شعبان وينتهي في اليوم الثاني عشر من نفس الشهر 1442

الأسبوع الحادي عشر: يبدأ من يوم الخامس عشر من شعبان 1442 وينتهي يوم التاسع عشر من الشهر نفسه 1442

الأسبوع الثاني عشر: يبدأ من يوم الثاني والعشرين وينتهي يوم السادس والعشرين من شعبان 1442

الأسبوع الثالث عشر: يبدأ من 29 شعبان 1442 وينتهي يوم الثالث من شهر رمضان الكريم 1442

الأسبوع الرابع عشر: يبدأ من يوم السادس من رمضان المبارك وينتهي يوم العاشر من رمضان 1442

الأسبوع الخامس عشر: يبدأ من اليوم الثالث عشر من رمضان وينتهي في السابع عشر من رمضان المبارك 1442

تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم السعودية ستقوم بعمل تقييم للوضع الدراسي بعد الأسبوع العاشر، ومن بعدها سيتم طرح قرار جديد فيما يخص آلية التعليم في المملكة

إن كان هناك أي تساؤلات يمكنكم طرحها علينا عبر زر التعليقات، على أن نقدم الإجابة على تساؤلك بصورة سريعة.

تقويم الفصل الثاني الدراسي 1442 بالأسابيع